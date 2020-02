Kennengelernt haben die beiden sich einige Jahre zuvor in der Concordia. „Das war beim so genannten Mischehenverhütungsball“, schmunzelt Brigitte Leferink bei der Erinnerung an deutlich andere Zeiten. Damals – Mitte der 60er Jahre – arbeitete Hermann Leferink bei der Eilermark und Brigitte Leferink als Näherin bei Engbers. Beide brauchten dafür sowohl eine Aufenthaltsgenehmigung als auch eine Arbeitserlaubnis. Denn obwohl in Gronau geboren, haben beide niederländische Vorfahren und noch immer die niederländische Staatsbürgerschaft.

Nach dem Aus für die Eilermark arbeitete Hermann Leferink zunächst bei Mondi. Er machte dann aber eine Umschulung zum Altenpfleger und war anschließend bis zur Rente bei der Ambu-Pflege Lanvermann beschäftigt.

Die Leferinks haben einen Sohn und eine Tochter. Als die beiden klein waren, blieb Brigitte Leferink zu Hause. Später wurde sie wieder berufstätig und arbeitete 26 Jahre im Zentrallager von K+K. Mit ihren früheren Arbeitskolleginnen trifft sie sich immer noch regelmäßig zu Tagestouren. Zudem ist sie mehrmals in der Woche in Sachen Sport, vor allem Walking, unterwegs. Radtouren machen die beiden gemeinsam. Beim TV Gronau engagiert sich Hermann Leferink. Er fährt bei Dinkie-on-Wheels den Begleitbus für die Inlineskater. Eine Zeit lang trat Brigitte Leferink beim Laufsport etwas kürzer und war stattdessen mit dem Familienhund beim Hundesport Agility aktiv.

Die kirchliche Trauung der Jubilare fand damals einige Monate später statt. Feiern wollen sie deshalb jetzt auch noch nicht. „Außerdem wollen wir nur dann feiern, wenn auch unsere beiden Enkelkinder frei haben. An diesem Wochenende ist das leider nicht so“, sagt Brigitte Leferink.