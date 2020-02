Den Schülern nicht die Motivation nehmen

Touchen, pinchen, swipen, scrollen und ganz nebenbei etwas lernen – das mag die schöne, neue I-Pad-Welt verheißen, die die Gronauer Politik zukünftig den Schülern der weiterführenden Schulen in der Dinkelstadt ermöglichen will. Dazu ist sie bereit, die Taschen weit zu öffnen. Rund eine Million Euro könnten es nach der Empfehlung des Schulausschusses werden, die in den kommen drei Jahren in den Nachwuchs und seine Ausbildung an dieser Stelle investiert werden soll. Aber noch sind eine Vielzahl von Fragen offen. Darunter auch die, ob das veranschlagte Geld ausreicht.

In einer siebten Klasse des Werner-von-Siemens-Gymnasiums hatte es im vergangenen Halbjahr ein Projekt gegeben, das bei den Schülern so gut ankam, dass sie sogar Unterschriften gesammelt haben, um es fortsetzen zu können. Die Motivation, mit modernen Hilfsmitteln zu lernen und Wissen zu erlangen, ist offensichtlich vorhanden. Wirkliche Erkenntnisse können nach so kurzer Zeit noch nicht erwartet werden. Aber das Signal ist eindeutig.

Start nach den Sommerferien

Ebenso klar war auch das Votum des Gronauer Fachausschusses, dass nicht nur im kommenden Schuljahr in den drei Oberstufen der weiterführenden Schulen Projekte gestartet werden, sondern die Gelder zum Erwerb der erforderlichen Geräte schon vorab bereit gestellt werden, damit es nach den Sommerferien tatsächlich losgehen kann.

Die Bitte der Schulen und der IT-Abteilung der Verwaltung, diesen Zeitpuffer zu schaffen, weist auf eine große Herausforderung hin, die zu meistern sein wird. CDU-Ratsherr Bernhard Greitenevert hinterlegte die beantragten Geldmittel mit überschlagenen Daten: Er rechnete vor, dass in den kommenden drei Jahren nach den Vorstellungen seiner Partei rund 3000 I-Pads für die Schüler aller weiterführenden Schulen ab der siebten Jahrgangsstufe beschafft werden sollen. Da diese nicht nur verteilt, sondern auch administriert und gewartet werden müssen, standen dem städtischen IT-Leiter Guido Klein Menting deutliche Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Eine solche Aufgabe lässt sich kaum ohne personellen Mehraufwand realisieren und kann auch von den Schulen nicht nebenbei bewerkstelligt werden.

Doch auch mit dem technischen Aufwand allein sind die Arbeiten noch nicht erledigt. Während eine Schutzhülle bei der Anschaffung wohl generell angeraten ist, muss die Frage nach weiterem Zubehör erst noch geklärt werden. Tastatur? Eingabestift? Damit erhöhen sich die Anschaffungskosten möglicher Weise um ein weiteres Drittel.

Aber bevor darüber befunden wird, sollte über den konkreten Einsatz im Schulalltag entschieden sein. „Die Schulen verfolgen unterschiedliche pädagogische Konzepte“, verdeutlichte Andrea Preuß, Leiterin der Gronauer Realschule. Sie verwies darauf, dass durch den Kauf relevanter Apps und digitaler Bücher im Vergleich zu den bisherigen Lehrmitteln wohl mit keinen nennenswerten Einsparungen zu rechnen sei.

Zu klären wird in den kommenden Wochen – die Schulleitungen und die Verwaltung erhielten von der Politik auf Antrag der Sozialdemokraten einen Arbeitsauftrag bis zum Sommer – auch die Frage eines Eigenanteils der Eltern beziehungsweise Schüler sein. Aus den Reihen von SPD und UWG wurde als Richtschnur der Preis des grafischen Taschenrechners in Spiel gebracht – wenn dieser denn zukünftig nicht mehr angeschafft werden müsse und die Tabletts auch in Prüfungen zum Einsatz kommen dürfen.

I-Pads sollen in Besitz der Schüler übergehen

Die Idee, dass die Schüler besonders pfleglich mit den nicht gerade günstigen Geräten umgehen, wenn sie nach der Schulzeit in deren Besitz übergehen, ist durchaus nachvollziehbar. Bei einem solchen Gerät stellt sich aber vielmehr die Frage, ob es bei einer täglichen Nutzung von der Klasse sieben bis zum Abitur zwischenzeitlich ausgetauscht werden muss, weil es am Ende der Schulzeit voraussichtlich veraltet ist und sicherheitsrelevante Updates möglicher Weise nicht mehr ausgeliefert werden. Zudem sollte die Akkuleistung noch für einen Schultag ausreichend sein.

Interessant auch die Frage, was in einem Schadensfall passieren soll. Werden die I-Pads versichert? Und durch wen? Was passiert, wenn ein Gerät ausfällt? Wird es immer Ersatzgeräte in den Schulen geben und wer sorgt dafür, dass spätestens am kommenden Tag die richtige Software installiert ist? Klassenarbeiten sollten wegen defekter Geräte nicht verschoben werden müssen.

Neue Unterrichtskonzepte müssen her

Die Stadt Gronau hat die Chance, durch die Ausstattung der Schüler mit den digitalen Lehr- und Lernmitteln eine Vorreiterrolle in der Region einzunehmen. Allein die Vorstellung sorgt bei manchen technikaffinen Schülern für glänzende Augen. Aber bei manchem Lehrer sicher auch für schlaflose Nächte. Denn noch muss die Technik erst beweisen, dass sie in der Praxis funktioniert. Die Pädagogen müssen zudem ihr Unterrichtskonzept auf die neuen Medien umstellen und dazu zuvor auch ermächtigt werden.

In einem sich ständig wandelnden Umfeld auf umfassende und alle Fragen beantwortenden Konzepte zu warten, dies ist auch eine Illusion. Die Konturen müssen klar, die Unwägbarkeiten kalkulierbar sein – dann kann der Unterricht 2.0 starten.

Die mahnenden Wort von W.-v.-S.-Schulleiter Thomas Herden, die SPD-Ratsherr Norbert Ricking als Antrag formulierte, sollten alle Politiker im Hinterkopf halten: Herden verlangte eine dauerhafte Bereitstellung der Finanzmittel, wenn sich die Politik für diesen Weg entscheidet. Die Enttäuschung seiner Mittelstufenschüler, die gerne weiter mit dem I-Pad ihren Unterricht gestaltet hätten, hatte er dabei sicher vor Augen. Und nichts wäre fataler als Schülern die Motivation zum Lernen zu nehmen. Wenn dieser Weg der Unterrichts-Digitalisierung angegangen wird, dann sollte er auf Dauer ausgelegt sein.

Guido Kratzke