Der aufziehende Orkan „Sabine“ wird auch den Schulbesuch in Gronau und Epe am Montag beeinträchtigen. Die Stadt Gronau als Träger ihrer Schulen hat deshalb am Freitagabend mitgeteilt, dass am Montag (10. Februar) der Unterricht nicht stattfinden wird.

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die auch zu Beginn der Woche noch anhalten sollen.

Die Regelung, dass der Unterricht am Montag ausfällt, gilt für folgende Schulen im Stadtgebiet:

Grundschulen: Bernhard-Overberg-Schule; Buterlandschule; Eilermarkschule; Georgschule; Hermann-Löns-Schule; Lindenschule; Martin-Luther-Schule und Viktoriaschule. Weiterführende Schulen: Driland-Kolleg; Euregio-Gesamtschule Epe; Fridtjof-Nansen-Realschule; Gesamtschule Gronau und Werner-von-Siemens-Gymnasium. Auch an der Johannesschule des Wittekindshofes fällt der Unterricht aus.

Das NRW-Schulministeriums hat den Schulen per Mail am Freitag mitgeteilt, dass sie trotz Unterrichtsausfalls am Montagmorgen für die dennoch eintreffenden Schülerinnen und Schüler eine Betreuung gewährleisten müssen, bis diese wieder gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können.