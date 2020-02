Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatte eine Streife der Bundespolizei kurz von 12 Uhr mittags, einen mit zwei Rumänen besetzten Pkw auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 überprüft. Beim Blick in den Kofferraum des Autos der 22 und 25 Jahre alten Männer staunten die Beamten nicht schlecht. Dieser war bis zum Rand gefüllt mit Drogen. 21 Beutel mit insgesamt 17 Kilogramm Marihuana lagen im Heck des Fahrzeugs. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden Drogenschmuggler am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer. Sie wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.