„Ob es sich lohnt. . .“ – mit diesen Worten beginnt das Eröffnungsstück des zweiten Aktes desMartin-Luther-King-Chormusicals, das vor wenigen Tagen zwei Mal in der Halle Münsterland aufgeführt wurde. Teil des Mega-Chores, der aus insgesamt 932 Sängern und Sängerinnen des Münsterlandes bestand, war auch ein 43-köpfiger Projektchor aus Gronau (WN berichteten).

„Ja, es hat sich sogar mehr als gelohnt“, so die einstimmige Meinung der Gronauer in der Rückschau auf das Projekt. In knapp fünf Monaten wurden die 20 Stücke des Musicals unter der Leitung von Katrin Gjakonovski einstudiert und auch choreografisch vorbereitet.

Am vergangenen Samstag trafen sich die Sänger und Sängerinnen des Gronauer Chores zu einem gemeinsamen Abschluss des Projektes mit Kaffeetrinken und dem Singen der Highlights dieser gewaltigen Produktion. „Es ist ein tolles Musical mit abwechslungsreichen Stücken und vor allem einer aktuellen Message: Friede ohne Gewalt und die Akzeptanz jedes Einzelnen in unserer Gesellschaft – das war der Traum von Martin Luther King“, erklärt Chorleiterin Katrin Gjakonovski. Und das bleibt auch den Gronauer Sängerinnen und Sängern in Erinnerung: Teil eines so großartigen Projektes gewesen zu sein und dabei mitzuwirken, diese Botschaft weiter zu tragen.