„Sabine“ lässt es richtig krachen

Bis zum Abend sind es nur die Vorboten, die der geballten Wucht von Sturmtief „Sabine“ vorauseilen. Aber schon die haben es in sich: Herunterfallende Äste, Bauzäune und Werbeplakate, die dem Druck des Windes nicht standhalten – zahlreiche solcher „Kleinigkeiten“ halten die Feuerwehr auf Trab. Und die Einsatzkräfte stellen sich nach den Prognosen der Wetterdienste darauf ein, dass es noch dicker kommt.

Aber auch am Sonntagnachmittag gibt es schon heftigere Einsätze. Im Kottiger Hook in Epe stürzen gegen 13.30 Uhr Birken auf die Straße, Feuerwehrleute rücken mit der Motorsäge an, machen den Weg wieder frei – dies ist er erste Sturmeinsatz an diesem Tag. Teile eine Carports machen sich nur wenig später in Epe selbstständig. Gut eine Stunde danach ein weiterer besonderer Einsatz: Am Schäferweg hebt „Sabine“ Teile eines Flachdaches an und klappt die Dachfläche teilweise regelrecht um. Feuerwehr und THW rücken an, machen sich von der Dreileiter aus ein Bild von der Schadenslage und sichern das Dach, so gut es geht. „Alles Weitere ist Sache des Dachdeckers“, heißt es an der Einsatzstelle.

Im Kottiger Hook kippten Bäume auf die Straße, die Feuerwehr rückte mit Motorsägen an. Foto: Feuerwehr

In der benachbarten niederländischen Region Twente registriert die Feuerwehr bis kurz vor 17 Uhr bereits 75 Einsätze. Auch hier sind es Bäume und abgedeckte Dächer, die in Atem halten. „Aller Feuerwehrgerätehäuser in Twente sind besetzt“, meldet die Zeitung Tubantia gegen Abend.

Auf der Bahnstrecke zwischen Gronau und Epe wird am späten Nachmittag ein Baum im Gleis gemeldet. Die Deutsche Bahn veröffentlicht auf ihrer Website den Hinweise, dass der Zugbetrieb von Regio NRW ab etwa 17.30 Uhr eingestellt wird. „Die Züge fahren ab diesem Zeitpunkt noch zu geeigneten Bahnhöfen bzw. bis zum Endbahnhof und werden dann abgestellt. Auch am Montagmorgen kommt es höchstwahrscheinlich noch zu Ausfällen und Teilausfällen“, so die Bahn. Reisenden sollten sich daher regelmäßig auf bahn.de, im DB Navigator oder in der App DB Streckenagent über ihre Verbindung und die Lage informieren.

In Gronau haben sich Bürgermeister Rainer Doetkotte, Vertreter der Feuerwehr, des Ordnungsamtes sowie der Schul- und Bauverwaltung bereits am Samstag für den heranziehenden Sturm gewappnet. Nach einer Lagebesprechung weist die Stadt die Eltern von Schülern und Kindergartenkindern darauf hin, ihre Kinder am Montag aufgrund des Sturms nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. „Die Sicherheit der Kinder geht vor“, so der Bürgermeister.

In der Feuer- und Rettungswache war alles für einen Einsatzstab vorbereitet. Bis 19.30 Uhr Sonntagabend wurde er aber nicht einberufen. Die Feuerwehr zählte bis dahin acht Einsätze. Foto: Rainer Doetkottte

„Die Betreuung der dennoch in den Einrichtungen ankommenden Kinder ist natürlich sichergestellt“, macht die Erste Beigeordnete Sandra Cichon für die städtischen Kindertagesstätten Haus Buterland, Janosch, Dinkelnest, Luise, den Hort Im Auenland und die Schulen in städtischer Trägerschaft deutlich. Auch die Johannesschule des Wittekindshofes appelliert an Eltern, ihre Kinder aus Sicherheitsgründen am Montag zu Hause zu lassen.

Sicherheitshinweise für das Verhalten bei Sturm und danach kommen am Samstag auch von Rainer Hoff (kommissarischer Leiter des Ordnungsamtes) und Marco van Schelve (Leiter der Feuer- und Rettungswache): „Meiden Sie die öffentlichen Grünflächen wie Stadt- und Tierpark, Gemeindepark Epe, das Laga-Gelände, die Flächen rund um den Drilandsee und auch die Friedhöfe – auch nach dem Sturm“, so die Warnung.

Bauzäune – wie hier an einer Baustelle am Bahnhof – kippten an verschiedenen Stellen unter dem Druck des Sturms um. Foto: Klaus Wiedau

Auch der Kreis Borken weist am Samstag darauf hin, dass an Schulen in Trägerschaft des Kreises an diesem Montag ebenfalls kein Unterricht stattfindet. Diese Entscheidung sei in Absprache von Landrat Dr. Kai Zwicker mit den Schulleitungen gefallen. Zwicker appelliert an alle Eltern von Schulkindern und von Kindern in Kindertageseinrichtungen: „Setzen Sie Ihre Kinder keinen unnötigen Gefahren aus. Wenn möglich, lassen Sie Ihre Kinder Zuhause!“ Schulen in Trägerschaft des Kreises sind zum einen die sechs Berufskollegs, aber auch die Förderschulen im Kreisgebiet.

Die Eltern müssen ihre Kinder nicht individuell am Montag vom Unterricht abmelden, so der Kreis weiter. Eine Betreuung in den Schulen sei für den Notfall sichergestellt. Aber: Schüler, die eine Berufsschule besuchen, müssen sich mit ihren Ausbildungsbetrieben in Verbindung setzen, um zu klären, ob sie dort zu erscheinen haben.