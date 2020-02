„Sabine“ hat sich ausgetobt – und dabei Gronau und die Region weitestgehend verschont. Die einzige Ausnahme bildet der schwere Schaden an einem Wohnhaus in Heek, dessen Abriss inzwischen begonnen hat. Ansonsten bescherte das Sturmtief der Feuerwehr nur vergleichsweise kleine Einsätze. Die aber summierten sich bis Montagmittag auf insgesamt 22 Fälle.

18 Einsätze fuhr die Wehr allei am Sonntag. Die Bandbreite der Schadensmeldungen reichte dabei von „Baum auf Fahrbahn“ über „Straßenlaterne droht zu fallen“ bis hin zu losgerissenen Kaminen und umgestürzten Baustellenschildern. Am Schäferweg waren Feuerwehr und THW (wie berichtet) gemeinsam im Einsatz: An einem Wohnhaus hob ein Teil des Flachdaches ab und klappte regelrecht um. Angehoben wurde auch an der Röntgenstraße ein Hallendach.

„Es ist noch nicht vorbei!“. lautete am Montagmorgen die Devise. Zwar hatte „Sabine“ ihre Wucht in der Nacht etwas reduziert, einzelne Sturmböen bescherten der Feuerwehr aber weitere Einsätze.

Um 7.56 Uhr am Montagmorgen etwa: Um diese Zeit wird die Feuerwehr alarmiert, weil auf dem Wackengoorweg die Krone eines Baumes über der Fahrbahn hängt. Knapp eine Stunde vorher wird die Wehr zur Laubstiege gerufen. An der Baustelle der Stadtwerke ist das schwere Baustellenschild dem Sturm zum Opfer gefallen und auf den Bürgersteig gekippt. Auch hier beseitigt die Wehr den Schaden, bringt das Schild auf dem Parkplatz der Familienbildungsstätte in Sicherheit.

Auf der Gildehauser Straße rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand aus. Foto: Klaus Wiedau

Ein ungewöhnlicher Einsatz – der vermutlich mittelbar mit „Sabine“ zu tun hat, liegt zu dieser Zeit schon etwas zurück. Um 5.32 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert, weil auf der Gildehauser Straße ein Auto brennen soll. Die Anfahrt wird zur Reise ins Nachbarland Niedersachsen, denn der Wagen steht weit hinter den Zollhäusern. So richtig brennt er nicht. Die Feuerwehrleute stellen fest, dass sich ein Plastikstück unten am Motorraum verfangen hat und durch die Betriebstemperatur des Motors heiß geworden war.

Ein paar kleine Einsätze folgen noch, dann ist „Sabine“ Geschichte.