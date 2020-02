Von wegen Bayer Leverkusen

Nach einem ruhigeren Winter fängt demnächst mit dem Anpaaren die Vorbereitung auf die neue Reisesaison an. Ab Mitte März sollen die Tauben wieder trainiert werden. Diese Aufgabe übernimmt in der Regel der 79-jährige Josef Wülker , auf dessen Grundstück auch der Schlag steht. Er lässt die Tauben dabei in Gruppen fliegen. Die männlichen Tiere, die Vögel, drehen zweimal am Tag für jeweils etwa eine Stunde ihre Runden. Die Weibchen werden nur einmal am Tag trainiert. „Die Tauben müssen im Rhythmus bleiben“, erklärt Wolfgang Menze . Zudem mache das Fliegen hungrig. Und eine gute Ernährung fördere die Leistungsfähigkeit.

Zuweilen sitzt Rentner Wülker schon um 6 Uhr im Garten unter dem Vordach. Dann genießt er den Blick in die Natur, das Vogelgezwitscher und das Kreisen der Brieftauben.

Sein Schlaggefährte Wolfgang Menze, der bei der Stadt Gronau beschäftigt ist, stößt meistens abends dazu. Beide teilen sich die Aufgaben. „Wir machen alles zusammen“, sagt Josef Wülker. Bis vor drei Jahren gehörte noch Fritz Westenberg dazu. Doch der zog nach Lingen, schaut aber hin und wieder vorbei. Westenberg und Wülker bildeten seit 25 Jahren eine Schlaggemeinschaft.

Vor zehn Jahren machte Wolfgang Menze seinen eigenen Schlag zu und schloss sich dem Duo an. Rund 50 Tauben brachte Menze mit in die Schlaggemeinschaft ein. Ähnlich viele Tiere behielt Wülker. Andere gab Wülker an befreundete Züchter ab. Einem Vereinskollegen des Schäferhundevereins Buterland, bei dem Josef Wülker Ehrenvorsitzender ist, schenkte der 79-Jährige einige Tauben, die nach Bosnien kamen.

Dass Menze und Wülker ähnliche Überzeugungen vom Taubensport teilen, zeigt schon, dass beide Gronauer Brieftauben des belgischen Spitzenzüchters Louis van Loon besaßen. „Wir haben die Paare miteinander gemischt“, sagt Josef Wülker. Offensichtlich mit Erfolg.

Neben der RV-Meisterschaft holten die beiden die Weibchenmeisterschaft, Platz zwei in der Jährigenmeisterschaft und stellten das beste Weibchen und die beiden besten jährigen Vögel. Während andere Züchter oft entweder Weibchen oder Vögel schicken, setzen sie ganz bewusst beide ein. „Gute Weibchen sind aber normalerweise konstanter“, weiß Josef Wülker.

Seit seinem 15. Lebensjahr ist Wolfgang Menze im Taubensport aktiv. Sein Onkel brachte ihn zu dem Hobby. Später spielte Menze bis zu den Alten Herren bei Vorwärts Epe, doch der Taubensport ging vor.

Das war auch bei Josef Wülker der Fall. Er hat die Leidenschaft für den Brieftaubensport von seinem Vater. Er selbst hatte vorher schon Ziertauben. „Mein Vater hat mich damit aufgezogen, dass seine Tauben höher fliegen“, erzählt der 79-Jährige. Also sattelte er um. Später brachte es Wülker zu einem renommierten Preisrichter. Gleich dreimal wurde er als Preisrichter zu den Verbandsausstellung in Dortmund eingeladen, was einer Auszeichnung gleichkommt.

Auch Josef Wülker spielte Fußball, allerdings bei Arminia Gronau. „Ein paar Mal bin ich zu den Spielen mit dem Taxi gefahren“, sagt er schmunzelnd. Nur so konnte er pünktlich zum Anstoß kommen.

Heute sind beide ruhiger. Nur eins lassen sie sich nicht nehmen. Mit acht anderen Züchtern setzen sie außerhalb des offiziellen Wettbewerbs jeweils 2,50 Euro auf die zuvor benannte schnellste Alttaube und die schnellste jährige Taube. Eine Siegprämie wie bei Bayer Leverkusen kommt aber nicht zusammen.