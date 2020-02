Friemel , Jahrgang 1932, wurde in Schlesien geboren, erlebte als Kind die Flucht – zunächst nach Thüringen – und kam mit seiner Familie 1947 nach Gronau. Nach dem Besuch des Gymnasiums absolvierte er eine Ausbildung für den gehobenen Postdienst, schied aber 1960 auf eigenen Wunsche aus und studierte Pädagogik in Münster. Nach dem Studium und ersten Lehrtätigkeiten an der Vom-Stein-Schule und der Buterlandschule in Gronau wirkte Friemel ab 1968 als Lehrer der damaligen Hauptschule West. Ab 1976 war er Konrektor und von 1990 bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 1995 Leiter der Hermann-Gmeiner-Hauptschule. Sein Berufsmotto „Schule ist für Schüler da“, prägte dabei seinen Arbeitsstil.

Zeit seines Lebens engagierte sich Friemel neben dem Beruf auch kommunalpolitisch – so durch die Mitgliedschaft im Jugendwohlfahrtsausschuss von 1956 bis 1979 und von 1984 bis 1994. Vor allem aber arbeitete er auf der Grundlage seines christlichen Glaubens ehrenamtlich im kirchlichen und caritativen Bereich. Unter anderem war Friemel Leiter der Pfarrjugend in der Gemeinde St. Antonius, zeitweise auch Vorsitzender des Stadtjugendringes. Zwei Wahlperioden lang engagierte er sich als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und wirkte danach als Mitglied des Kirchenvorstandes. In dieser Funktion war er unter anderem Vertreter des Pfarrgemeinderates im Aufsichtsrat des St.-Antonius-Hospitals.

Beispielhaft auch sein Engagement in der Caritasarbeit: Von 1984 bis 2000 gehörte er dem Caritas-Ausschuss des Caritasverbandes Ahaus/Vreden an, war von 1994 bis 1997 dessen Vorsitzender und zuvor viele Jahre stellvertretender Ausschussvorsitzender.

Bereits ab 1987 wirkte Johannes Friemel auch in der Fachgruppe Gemeindecaritas, die sich als Bindeglied zwischen Caritas und Gemeinde sieht. Für seine besonderen Verdienste wurde Friemel im Oktober 2004 das Silberne Ehrenzeichen der Caritas verliehen.

1993 war er Mitinitiator der Schularbeitenhilfe in Gronau, engagierte sich auf Kreisebene in der Sprachheil­arbeit, brachte seine handwerklichen Fähigkeiten in der Hilfe für Alleinerziehende ein. Durch seinen Einsatz im Arbeitskreis Asyl leistete er gemeinsam mit seiner Frau Anna Flüchtlingen vor Ort, aber auch in deren Heimatländern, wertvolle Hilfe in schwierigen Lebenssituationen. Eine Arbeit, die für Friemel Herzensangelegenheit war und die er – auch im Alter – noch mit vollem Einsatz absolvierte. Mit Pater Beda und dessen Einsatz für die Armen verband ihn eine enge Freundschaft.

Die Beerdigung von Johannes Friemel findet am Samstag (15. Februar) statt und beginnt mit der Messe um 10 Uhr in der St.-Josef-Kirche. Anschließend folgt die Beisetzung auf dem Friedhof am Friedensweg.