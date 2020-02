Auf einem guten Weg

Schriftführerin Nanni Frieler gab einen umfassenden und lebhaften Bericht des vergangenen Jahres. Geschäftsführer Günther Verst erläuterte die Einnahmen und Ausgaben des Vereins und bat um Werbung für den Verein. Die Mitgliederversammlung entlastete anschließend ohne Gegenstimmen Geschäftsführer und den Vorstand des Vereins.

Josef Pieper stellte den Entwurf eines neuen Buch vor, das ein Redaktionsteam in den nächsten zwei Jahren erstellen will. Es soll „Eper Nachkriegsgeschichte(n)“ heißen und sich mit der Geschichte Epes von 1945 bis 1975 beschäftigen. Das Buch soll die vielen Geschichten, die jetzt noch präsent sind, erhalten. Josef Pieper forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an diesem Buch durch ihre eine eigenen Geschichten zu beteiligen.

Im Rahmen der Hauptversammlung hielt der Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau, Dr. Wilhelm Drepper , ein Referat zum Thema „Die Energieversorgung im Umbruch für den Klimaschutz“. Seine Fragen lauteten vor allem: Was machen die Stadtwerke Gronau für den Klimaschutz? Und was kann jeder einzelne tun, um den Treibhauseffekt so gering wie möglich zu halten?

Drepper ging zunächst auf die Grundlagen des Treibhauseffektes ein. Der Effekt des Treibhauses wird nach den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ungeheure Auswirkungen auf das Klima, auf die Zunahme von extremen Wettersituationen, auf den Anstieg des Meeresspiegels und auf die Zunahme von Wüsten weltweit verursachen. Er ist menschengemacht und wird nur durch ziemlich radikale Maßnahmen überall auf der Welt gestoppt werden können.

Die Stadtwerke Gronau stellen sich auf dieses Szenario ein und unternehmen eine Menge, um den klimapolitischen Zielen, möglichst CO-neutralen Strom zu produzieren und zu verkaufen, gerecht zu werden. Schon jetzt bieten die Stadtwerke 100%-klimaneutralen Ökotrom an.

Für die Übergangszeit bis zum Kohleausstieg und zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Umbau der Stromversorgung böten sich die klimaschonenderen und flexiblen Gaskraftwerke an. Die Stadtwerke selbst bauen aktuell in Eigenregie zwei weitere Windkraftanlagen im Lasterfeld. Diese Windkraftanlagen werden die Eigenproduktion von grünem Strom in Gronau und Epe erheblich erhöhen. Die Bürger können sich demnächst mit einer Einlage an der Bürgerenergiegenossenschaft grogeno von 500 bis maximal 50 000 Euro an diesen neuen Anlagen beteiligen.

Drepper wies weiter darauf hin, dass jeder einzelne Bürger in seinem Umfeld eine Menge für die Energiewende leisten könne: Radfahren statt Auto, Bahn statt Auto, E-Auto statt Verbrenner, Auto mit CNG/Biomethangas (übrigens wurde die Erdgastankstelle in Epe Anfang 2020 von den Stadtwerken zu 100% auf Biomethan umgestellt, das aus nachwachsenden Roh-/Restoffen erneuerbar erzeugt - deswegen klimaneutral ist), neue energiesparende Heizung. Er machte auf eine Internetadresse beim Umweltbundesamt (uba.co2-rechner.de) aufmerksam: Dort kann jeder über einen interaktiven Rechner seinen individuellen CO-Fuß-Abdruck errechnen lassen.

Zum Schluss machte Drepper deutlich, dass wir in Deutschland die Technik und das nötige Kapital haben, um den klimaneutralen Umbau unseres Energieversorgungssystems zu betreiben und damit als Vorreiter viel Schaden von der Welt abhalten zu können.