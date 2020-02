Nur Briefwahl für Seniorenbeirat

Gronau -

Seit dem Sommer 2015 hat Gronau einen Seniorenbeirat. Am 7. Mai 2020 steht turnusgemäß dessen Neuwahl an. Alle Seniorinnen und Senioren der Stadt Gronau sind aufgefordert, sich an dieser Wahl zu beteiligen. Wahlberechtigt, so die Stadt in einer Mitteilung, sind alle deutschen Einwohner und Einwohnerinnen sowie EU Bürger, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 35. Tag vor der Wahl in der Stadt Gronau ihren Hauptwohnsitz haben. Nicht EU Bürger müssen mindestens seit einem Jahr vor dem Wahltag in der Stadt Gronau ihren Hauptwohnsitz haben. Für beide Personengruppen gilt, dass sie nicht nach dem Kommunalwahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.