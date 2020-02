Epe -

Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die in den Sommerferien zwei unvergessliche Wochen mit ihren Freunden verbringen wollen, können am Ferienlager in Gleidorf teilnehmen. Träger ist die Pfarrei St. Agatha Epe. Sie lädt vom 27. Juli bis 7. August in das schöne Dorf im Sauerland ein. Seit über 30 Jahren ist Gleidorf Ziel des Sommerferienlagers.