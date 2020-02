Die Bands Envy Me (Foto) aus Münster und Midnight Motel sind am Samstag (15. Februar) ab 21 Uhr im Rahmen der Reihe „Art-Rock live“ im Art-Rock-Café an der Bahnhofstraße zu Gast. Envy Me wurde 2018 gegründet und ist geprägt von Einflüssen aus dem Metal-, Metalcore und Post Hardcore-Bereich. Midnight Motel spielt Rock in seiner reinsten Form. Der Eintritt ist frei.