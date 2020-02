Eingefleischte Fahrrad-Fans wird es freuen. Und die Anlieger sowieso: Epe bekommt die erste „Fietsen-Autobahn“. Und was für eine! Die Straßen Am Buddenbrook, Auf der Sunhaar und Hindenburgring sollen künftig als Fahrradstraße ausgewiesen werden, auf der Autofahrer nur als Gast willkommen sind. Diesen Grundsatzbeschluss fasste am Dienstagabend der Verkehrsausschuss.