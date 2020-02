Schutzstreifen wird nur teilweise rot

Epe -

Durchgängig rot oder nur an den Einmündungen von Straßen? Diese Frage diskutierte jetzt der Verkehrsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutzstreifen für Radfahrer an der Gronauer Straße. Für die SPD forderte Mechthild Große-Dütting (SPD) die durchgehenden farbliche Markierung des Streifens auf beiden Seiten. Das habe „eine psychologische Wirkung“, so ihr Fraktionskollege Günter Poggemann. Die Verwaltung hielt dagegen: Farbliche Veränderungen würden bei Verkehrsteilnehmern eher zur Verunsicherung und damit zur Verschlechterung der Situation führen.