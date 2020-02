Sie nahmen an unterschiedlichen praxisorientierten Projekten teil. So beschäftigte sich eine Gruppe mit dem Problem, wie man Plastik mittels Containerschiffen aus dem Meer fischen kann, ohne zum Beispiel den Fischbestand zu gefährden. Eine andere Gruppe widmete sich der Entwicklung und dem Design einer Batterie-Box. Eine weitere Gruppe entwickelte eine sensorgesteuerte Transportmöglichkeit für die Aussortierung von Holzresten in Verbrennungsanlagen. Ein Team entwickelte unterschiedliche Möglichkeiten zum Einsatz von App-gesteuerten Modulen in Küche, Büro und so weiter.

Zu jeder Idee erstellten die Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Plakate und Werbeprospekte sowie eine Präsentation, die dem jeweiligen Unternehmen, das die Projektidee zur Verfügung gestellt hatte, vorgestellt wurde. Am Ende der Woche wurden die Gruppen mit den besten Ideen und deren Umsetzung in einer großen Abschlussveranstaltung im Foyer der Fachhochschule geehrt.

Die Arbeit in den internationalen Teams hat den Schülerinnen und Schülern viel Spaß bereitet, sodass sie gerne noch länger als eine Woche daran gearbeitet hätten. Darüber hinaus konnten sie ihre Kompetenzen, vor allem im sprachlichen Bereich deutlich erweitern, da Englisch für die international gemischten Teams die Standardsprache darstellte, heißt es in einem Bericht der Schulen. „Unsere Schülerinnen und Schüler stehen jetzt einem Studium an einer Fachhochschule sehr offen gegenüber und freuen sich, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, einen intensiven Einblick in die Arbeitsweise einer Fachhochschule zu bekommen.“