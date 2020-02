Damit nicht genug: Die Gronauerin gab den Wagen in einem Autohandel in Raesfeld für zwei andere Personenwagen in Zahlung. Eines der Autos nutzte sie selbst. Kripobeamte nahmen die Beschuldigte an ihrer Wohnanschrift fest.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten Beweismittel sicher. Die 29-Jährige, die einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, besitzt keinen Führerschein. Neben dem Betrugsverfahren muss sie sich nun auch mit den Konsequenzen einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen. Die Ermittlungen dauern an. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.