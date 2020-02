Mehr als 40 000 Juden, Häftlinge und Kriegsgefangene sind zwischen 1941 und 1944 im Wald von Bikernieki bei Riga erschossen und in Massengräbern verscharrt worden. Unter ihnen waren auch zehn jüdische Mitbürger aus Epe und zwei aus Gronau. Das Schicksal all dieser Menschen geriet nach dem Krieg nahezu in Vergessenheit.