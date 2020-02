6001 Fahrgäste befördert

Gronau -

Ereignisreiche Monate liegen hinter dem Bürgerbusverein Gronau und Epe, wie der Vorsitzende des Vereins, Herbert Krause, während der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend erklärte. Genau 6001 Fahrgäste wurden im vergangenen Jahr transportiert. Krause dankte im Namen des Vorstands den Mitgliedern für die Fahr- und Diensteinsätze. Er dankte für die vielen eingebrachten Ideen, die Kraft, die Zuwendung und den Zeiteinsatz. „Dank unserer Hilfen haben unsere Fahrgäste verlässliche Mobilität wahrnehmen können. Ihr seid es, die für die große Zufriedenheit, die uns sehr oft signalisiert wird, Sorge getragen habt“, so der Vorsitzende. So bestimmten Verlässlichkeit und gegenseitiges Vertrauen das Mit- und Füreinander.