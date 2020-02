Die Stadt will beim Druck auf Müllsünder die Gangart deutlich verändern. Das beschloss am Mittwochabend der Hauptausschuss. Bis zum Sommer wollen und sollen Mitarbeiter des Ordnungsamts den Kontrolldruck – unter Anwendung von Verwarn- und Bußgeldern – an Containerstandorten, aber auch an anderen neuralgischen Punkten im Stadtgebiet deutlich erhöhen.