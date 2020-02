Ronja wirbelt im Räuberwald

Es donnert und blitzt im dunklen Wald, in dem Räuberhauptmann Mattis und seine Bande ihr Unwesen treiben. Das ändert sich auch nicht, als seine Tochter Ronja zur Welt kommt und gemeinsam mit ihren Eltern Mattis und Lovis auf der Mattisburg im Mattiswald aufwächst. Die Geschichte von Astrid Lindgren wurde am Freitag in der Sporthalle der Buterlandschule aufgeführt. Die Halle hatte sich dafür im Rahmen einer Projektwoche in einen Räuberwald verwandelt, in dem Wild-Druden, Graugnome und andere dunkle Gestalten zu Hause sind.

Dank fachkundiger Unterstützung durch den Kölner Spielecircus, der in dieser Woche bereits zum dritten Mal an der Buterlandschule gastierte, sowie durch Lehrer und Eltern hatten die 283 Grundschüler die Geschichte um Ronja, Birk, Mattis und deren Räuber einstudiert und präsentierten sie in drei Aufführungen dem begeisterten Publikum.

Eine Lehreraufführung am Dienstag gab den Schülern einen ersten Einblick, um die Geschichte der kleinen Ronja kennenzulernen. „Danach hatten die Erst- bis Viertklässler die Möglichkeit, sich für eine der vielen Rollen zu entscheiden. Klassenübergreifend lernten sie die Umsetzung unterschiedlicher Szenen der Geschichte kennen, probten waghalsige Akrobatik, kühne Balancierkunststücke, raue Gesänge, Tänze und wilde Räuberkämpfe“, so die kommissarische Schulleiterin, Stefanie Hüning . Zum Abschluss wurden die einzelnen Szenen zu einem Ganzen zusammengesetzt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und wurde mit viel Applaus honoriert.

Der Kölner Spielecircus entwickelt seit über 30 Jahren kultur- und zirkuspädagogische Veranstaltungs- und Projektkonzepte. Die beteiligten Kinder tauchen spielerisch ein in die Geschichte und ihre Umsetzung und haben so einen niederschwelligen Zugang zu Theater und darstellender Kunst als Beitrag zur kulturellen Bildung an Schulen. Jedes Kind steht mit seiner Rolle im Mittelpunkt. So können sich die eigenen Grenzen spielerisch erweitern und Eigenständigkeit, Kreativität und Ausdrucksmöglichkeiten gefördert werden.

„Ohne finanzielle Unterstützung durch unseren Förderverein und mehrere Sponsoren wäre die Durchführung dieser ereignisreichen, spannenden und sicherlich auch anstrengenden Projektwoche nicht möglich gewesen“, zeigt sich Hüning für die Unterstützung dankbar.