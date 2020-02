Gronau -

Von Martin Borck

Redaktionen sind Biotope für Jäger und Sammler. Die Jagd (nach Neuigkeiten) prägt einen erheblichen Teil der Arbeitszeit – aber das Sammeln nimmt einen noch deutlich größeren Teil ein. Der unmittelbar bevorstehende Umzug unserer Redaktion aus der Gronauer Stadtmitte an den Hofkamp in Epe brachte es an den Tag: Redakteure sammeln Unmengen an Zeug.