DJs heizen ordentlich ein

Gronau -

Das Jugendzentrum St. Josef an der Kaiserstiege wird am Freitag (21. Februar) zum „Partytempel“, wenn das Team zum traditionellen Kinderkarneval einlädt. Spiel, Tanz und viel gute Musik sind garantiert, wenn DJ Pfanny (Moderation) und das DJ-Team Two for the Beat den Besuchern ordentlich einheizt, versprechen die Veranstalter. Traditionelle Gäste sind auch die Jugendtanzgarden der Gronauer Karnevalsvereine. Die Türen des Jugendzentrums öffnen sich um 14.11 Uhr, die Veranstaltung endet um 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt einen Euro.