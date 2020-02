Parkender Pkw gerät in Brand

Erheblicher Sachschaden ist am Samstagabend beim Brand eines Pkw auf einem Parkplatz an der Fabrikstraße entstanden. Die Feuerwehr wurde gegen 20.30 Uhr alarmiert. Das Feuer an dem Volvo XC 90 muss im Bereich des hinteren rechten Reifens entstanden sein. Dort spürte die Feuerwehr auch nach den Löscharbeiten mit der Wärmebildkamera Hitze auf. Die Polizei ermittelt, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.