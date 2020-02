Horizont ist zurück. Der Frauenchor stand nach internen Umstrukturierungen nun erstmals wieder auf der Bühne in Duesmanns Spinnerei und ließ am Samstagabend hören, was geballte musikalische Frauenpower aus Gronau zu bieten hat. Seit dem vergangenen Sommer leitet Monique Kokkeler den Chor.