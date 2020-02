Den Valentinstag haben über 400 Lachbegeisterte in diesem Jahr anders verbracht: Die vier bekannten Comedians Samed Warug, Freddy Farzadi, Christiane Olivier und Der Storb sind für diesem Abend in Epe gebucht. Die Künstler präsentieren circa 20 Minuten aus ihrem aktuellen Bühnenprogramm und ziehen dann in die nächste Gaststätte.