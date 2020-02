Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Gronau mehrere parkende Fahrzeuge aufgebrochen. Ein Schwerpunkt der Taten lag im östlichen Stadtgebiet: Dort gingen die Täter Autos an der Breslauer Straße, der Sonnenstraße, der Kleibergstraße, der Iltisstraße, der Schiefestraße und an der Straße Am Brissenkamp. Weitere Tatorte liegen östlich der Innenstadt am Nelkenweg und an der Freiherr-von-Vincke-Straße. Nach ersten Feststellungen beließen es der oder die Täter in nahezu allen Fällen dabei, eine Seitenscheibe aufzuhebeln – Angaben über Diebesgut liegen nicht vor.

Anders liegen die Dinge in einem weiteren Fall: Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag waren Unbekannte nach Angaben des Anzeigenerstatters in einen Firmenwagen eingedrungen, der an der Vereinsstraße gestanden hatte. Die Täter ließen dort Werkzeug mitgehen.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, ✆ 02562 9260.