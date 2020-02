Das Plakat, das heute noch genutzt wird, war damals der erste Entwurf der beiden. Manni Hewing führte vor 20 Jahren zusammen mit Dreipelcher als Obelix durchs Programm. Heutzutage kümmert sich das gesamte Festkomitee der Gronauer Narrengilde um einen reibungslosen Ablauf und hofft auf viele Kleine und Große Besucher.

„Bei Kaffee, Kuchen, Erfrischungsgetränken und Pommes erwartet euch ein tolles Programm mit unserem Clown und seinen Luftballontieren sowie den Auftritten der Tanzgarden und natürlich der Solomariechen. Ein weiterer Höhepunkt wird die Kostümprämierung der kleinen Besucher sein“, versprechen die Veranstalter.

In diesem Jahr gibt es allerdings einen ganz besonderen Überraschungspreis für die einzelnen Preisträger, den es in dieser Art und Weise in der Vergangenheit noch nie gegeben hat, kündigen die Narren an, ohne die Katze endgültig aus dem Sack zu lassen.

Der Einlass zu dieser öffentlichen Veranstaltung findet um 14 Uhr statt, damit das Programm um 15.11 Uhr beginnen kann, so die Veranstalter abschließend.