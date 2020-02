Gronau -

Von Klaus Wiedau

Die Baugrube erweist sich als historische Fundgrube. Nicht nur den alten Bergfried haben die Archäologen mitten in Gronau entdeckt; bei weiteren Grabungen fanden sie auch Werkzeuge und ein weiteres Artefakt, das es in ganz Westfalen nur in zwei weiteren Exemplaren gibt, die aber nicht so gut erhalten sind. Die Keimzelle der Stadt gibt ihre Geheimnisse preis.