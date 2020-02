„Lasst Euch be- und verzaubern!“

Gronau -

Bevor am morgigen Donnerstag mit Altweiber der Endspurt der Karenvalssession 2019/20 eingeläutet wird, möchte das Gronauer Stadtfünfgestirn mit Stadtprinz Manfred II (Andres), Stadtprinzessin Marlies II (Fischer), Hofmarschall Burkhard (Benkhoff), Hofdame Sandra (Eiynck) und dem Torfstecher Hinnak (Ömmel) die Gronauer Bevölkerung zum Mitfeiern aufrufen. Gemäß dem diesjährigen Motto des Umzuges „Sind die Zeiten auch recht rau – in Gronau lebt der Karneval – Helau!“ sind alle Gronauer Vereine, Nachbarschaften, soziale Einrichtungen und „Normalbürger“ (aber was ist schon normal?) eingeladen zu zeigen, dass es in Gronau alles andere als trübselig ist.