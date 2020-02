Geprobt wird seit 1920 immer montags

Aus Anlas des 100-jährigen Bestehens des Städtischen Musikvereins Gronau stellte WN-Redakteur Martin Borck der Vorsitzenden, Elisabeth Baudry, einige Fragen.Wie sieht die Zukunft aus angesichts des immer höher werdenden Durchschnittsalters der Aktiven?Elisabeth Baudry: Es sind in den letzten Jahren einige Mitsänger/innen neu hinzugekommen, die den Altersdurchschnitt positiv verändert haben. Ein Problem sind dabei die Männerstimmen. Junge Leute sind aus beruflichen Gründen leider nur zeitweise dabei. In Zukunft werden immer stärker Projektsängerinnen und -sänger mitsingen, wie es auch mit Gastsängern, vor allem Tenören und Bässen, schon erfolgreich durchführt wurde. So sollten wir Chöre immer stärker orts- und grenzüberschreitend zusammenwirken. Klassische Musik findet auch heute großen Anklang bei jungen Menschen, vor allem in den Orchestern. Hier auf dem Land sieht das wohl etwas anders aus. Die Interessierten fahren nach Münster, Düsseldorf, Enschede, Heek, Osnabrück, Coesfeld und in andere Städte. Das Repertoire ist in den Oratorien-Chören oft ähnlich, aber ich denke, dass in den nächsten Jahren noch mehr klassische Musik aufgeführt werden sollte, die durch Tanz-Theater oder Literatur variiert und modifiziert wird. Das könnte die Inspiration und Aufgabe für unsere jüngeren Nachfolger sein, die sich auch schon andeutet. Ebenso die digitale Ausweitung.Warum sollte jemand Mitglied des Musikvereins werden?Baudry: Man muss nicht zwingend Mitglied des Musikvereins werden, denn Projektsängerinnen und -sänger sind erwünscht und wichtig. Es ist natürlich schön und wertvoll, sich einem Chor verbunden zu fühlen und Mitverantwortung für die Konzerte zu übernehmen, denn nicht der Einzelne darf stimmlich dominant sein, sondern der gesamte Chor mit seinem Chorklang ist entscheidend. Wichtig ist auch eine gute Stimmbildung. So macht es wirklich Spaß, miteinander solch große Werke zu singen, mit den professionellen Solisten, dem Orchester, dem Dirigenten, kurz – dem ganzen Ensemble. Ein großer Reiz sind und waren z.B. auch die Konzertreisen. Bemerkenswert ist, dass seit 100 Jahren immer am Montagabend im Städtischen Musikverein Gronau geprobt wurde und wird.Wie erleben Sie das Publikum? Gibt es Unterschiede zwischen Gronau und Rheine?Baudry: Ja, es gibt ein sehr aufmerksames und interessiertes Publikum hier in Gronau und Umgebung, was der oft lang anhaltende Applaus und die stehenden Ovationen beweisen. Aber es ist zahlenmäßig kleiner als in Rheine, was sicher damit zusammenhängt, dass die Konzertveranstaltungen des Musikvereins dort zum „Kulturring Rheine“ gehören und auch die Größe der Stadt eine Rolle spielt. Von dem Begeisterungsverhalten der Zuhörer/innen in Gronau und Rheine sehe ich überhaupt keine Unterschiede! Da sind beide klasse!Wie stellt sich die finanzielle Lage des Vereins dar? Wünschen Sie sich stärkere Unterstützung durch die Kommune?Baudry: Unsere Konzerte in der Größenordnung können wir dankenswerterweise nur mit Hilfe unseres Fördervereins mit dem Vorsitzenden Dr. Willy Wenner und unserer Sponsoren finanzieren. Das sieht in Rheine völlig anders aus, da übernimmt die Stadt Rheine die Konzert-Kosten komplett. Wir werden ebenso dankenswerterweise durch die Stadt Gronau unterstützt, was aber im Hinblick darauf, dass wir ein „Städtischer Musikverein“ sind, der beispielsweise in diesem Jahr eine Chor-Konzertreise nach Bromsgrove/England zum 40-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum unternimmt und so völkerverbindend wirkt, sich doch stark in Grenzen hält. Wir wünschten uns insgesamt schon eine stärkere finanzielle Unterstützung zur Förderung der Kultur in unserer Stadt, vor allem auch im Hinblick auf die wunderbare Vorstellung und Bedeutung: „Gronau als Musikstadt“.