Buntes Disco-Licht, stimmungsvolle Karnevalsmusik und fantasievolle Kostüme: Die Rahmenbedingungen stimmten am Freitag beim Kinderkarneval im Jugendzentrum St. Josef an der Kaiserstiege. 300 bis 400 Kinder und Erwachsene füllten die Räume des Jugendzentrums und waren vom Start weg – pünktlich um 15.11 Uhr – mächtig in Stimmung.

„Karnevalsraketen“ gezündet

Moderator DJ Pfanny und das DJ-Duo „Two for the Beat“ brachten die jungen Cowboys, Ärzte und Polizisten zum Tanzen. Zwischendurch wurde außerdem die ein oder andere „Karnevalsrakete“ gezündet – ein ohrenbetäubendes, dreistufiges Getöse, bestehend aus Klatschen, Stampfen und Schreien.

Organisator Jens Poth stellte fest, dass die Kinder-Disco in diesem Jahr besonderen Zulauf hatte. Zusätzlich fanden eine Kostümprämierung, ein Luftballon-Aufblas-Wettbewerb und andere Spiele statt, die sich in den vergangenen Jahren bei den Partys bewährt hatten. Natürlich durfte auch eine ordentliche Menge an Bonbons nicht fehlen, die der Moderator immer wieder in die Menge warf.

Auftritte der Kindertanzgarden

Außerdem waren die Auftritte der Kindertanzgarden der Gronauer Karnevalsvereine weitere Höhepunkte der Veranstaltung. Den Anfang machten die Münsterländer Dinkelfunken, bevor die „Flöhe“ der Karnevalsfreunde „Grün-Weiß“ ihren Auftritt hatten. Später tanzte noch die Kindergarde der GNG im Saal des Jugendzentrums vor. Damit den jungen Tänzern (und den Gästen) nicht die Puste ausging, gab es außerdem Stärkungsmöglichkeiten in Form von Donuts und Getränken.