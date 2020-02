Der Umzug startet um 13.11 Uhr

Gronau -

Um 13.11 Uhr beginnt am morgigen Sonntag (23. Februar) der Karnevalsumzug in Gronau mit 55 Einheiten. Start ist wie in den vergangenen Jahren der Platz hinter dem IZG am Bahnhof. Die Route verläuft über die Zoll- und Pfarrer-Reukes-Straße, Neustraße und den Passweg bis zur Konrad-Adenauer- und Eper Straße. Viele Teilnehmer des Umzuges werden wieder aus den Niederlanden anreisen und dem närrischen Lindwurm internationales Flair verleihen. Im Folgenden die Aufstellung: