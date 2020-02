erbeutet. Der Täter war zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Samstag, 09.45 Uhr, in ein Wohngebäude an der Eichenallee eingedrungen. Um hineinzugelangen, hatte er ein Fenster aufgehebelt. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter ✆ 02562

9260.