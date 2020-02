Der harte Kern feiert trotzdem

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte der Vorsitzende des Bürgerausschusses Karneval , Ralf-Udo Blöding, am Sonntag gegenüber den WN . Am Morgen hatte der BAK sich beim Deutschen Wetterdienst in Essen über die Prognosen erkundigt. Und die Vorhersage war mehr als trübe: Mit Regen hätte man ja noch leben können – doch die Wetterfrösche sagten Windböen bis zu 100 km/h voraus.

Zu raues Wetter – doch der harte Kern der Karnevalisten feiert

„Da braucht ja nur jemand durch einen herunterfallenden Dachziegel verletzt werden . . .“, sagte Blöding. Auch in den Aufbauten von Karnevalswagen hätte sich der Wind verfangen können und die Wagen eventuell sogar umkippen können. „

Schon angereiste Wagen aus den Niederlanden kehrten wieder um. Foto: Klaus Wiedau

Die Sicherheit geht vor“, so Blöding. Darum hatten sich der BAK, das Ordnungsamt, die Feuerwehr und die Polizei am Sonntagmorgen gemeinsam dazu entschlossen, den Umzug abzusagen.

„Wir machen das Beste draus“, hieß es trotzig. Vorm Rathaus trafen sich einige Hundert vor allem junge Leute, die sich die Laune nicht nehmen lassen wollten. „Schade, dass der Zug ganz abgesagt wurde. Man hätte ihn ja ‘ne Woche später fahren lassen können“, so ein Kommentar. Doch am Aschermittwoch ist nun mal alles vorbei. Allgemein war auch unter den jungen Leuten das Verständnis für die Entscheidung groß.

Viele verhinderte Zugteilnehmer mischten sich unter das feiernde Volk. In der Concordia zum Beispiel die Gruppe Gaudimacher ein wahrer Hingucker. Sie stellten eine „Wilde-Maus“-Achterbahn mit 22 Wagen dar – äußerst rasant.

Die Teilnehmer von „Deutschlands strammsten Kegelclub“ hatten 1200 Tulpen von ihrem Wagen werfen wollen – anstatt dessen machten sie sich auf zu den Seniorenheimen der Stadt und verteilten die Blumen dort.

„Meine Oma ist eine Umweltsau“ – das Thema des Satiresongs nahm eine Gruppe „Omas“ auf, die mit Forderungen wie „Kinder haften für ihre Großeltern“ oder „Kein Tempolimit im Hühnerstall“ oder „Dinkel ausbaggern für Kreuzfahrtschiffe“ Akzente setzte.

Die Wagen aus Enschede und Losser waren am Morgen erst gar nicht aus den Hallen gefahren bzw. hatten in Gronau kehrt gemacht. Die farbenfrohen Tupfer wurden natürlich vermisst. Etliche Niederländer machten trotzdem Stimmung.

„Wir machen einfach das Beste draus“, ließ sich das Stadtfünfgestirn die Laune nicht vermiesen. Auch wenn Stadtprinzessin Marlies doch ein wenig die Wehmut anzusehen war, dass die Fahrt auf dem Prunkwagen nun ausgefallen war.

Die Gronauer waren nicht die einzigen, die auf ihren Umzug verzichten mussten. Auch in Borghorst und in vielen Orten in Twente wurden die Züge abgesagt. In Schöppingen wurde beschlossen, die Umzugsstrecke abzukürzen.