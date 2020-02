Sicherheit für Betreuer schaffen

Gronau/Alstätte -

Das Pflege-Informations-Zentrum des St.-Antonius-Hospitals Gronau bietet eine Fortbildung für Helferinnen und Helfer in der ambulanten Seniorenhilfe sowie weitere Interessierte an. Der 40-stündige Basis-Qualifizierungskurs richtet sich an alle, die sich mit der Pflege und der Betreuung älterer Menschen befassen. Es geht darum, den Kursteilnehmern Sicherheit und Hilfestellung in vielen Bereichen der Betreuung pflegebedürftiger Menschen zu geben – etwa Personen, die dementiell erkrankt sind.