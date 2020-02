Der Geist des „Glashauses“ soll grenzenlos wehen – im „Café grenzenlos“. Diesen Namen haben die Ehrenamtlichen gewählt, die die Begegnungsstätte in der Innenstadt künftig betreiben und tragen wollen. Am Samstag (29. Februar) wird das Café in den Räumen an der Schweringstraße eröffnet.