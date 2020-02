Wohnung an der Vereinsstraße verraucht

Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Montagmorgen in die Vereinsstraße gerufen worden. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war offenbar ein auf die Heizung gelegtes Kissen angefangen zu brennen, so die Feuerwehr in einer ersten Stellungnahme. Der dabei entstehende Qualm verrauchte die Wohnung. Die gegen 8.10 Uhr alarmierte Feuerwehr evakuierte drei Bewohner vom Balkon über eine Leiter. Der Brand war schnell gelöscht, die Wohnung wurde anschließend entlüftet.