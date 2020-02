am Sonntag gefeiert. Dennoch gab es im wieder einige Jecken , die im negativen Sinne über die Strenge schlugen. In Gronau mussten die Jecken angesichts der unsicheren Witterungslage auf den traditionellen Straßenkarneval verzichten. Mehrere hundert Karnevalisten versammelten sich gleichwohl vor dem Rathaus und trotzten dem Wetter. Polizeibeamte erteilten zwölf negativ auffallenden Feiernden einen Platzverweis, in elf Fällen

nahmen die Beamten Anzeigen wegen Körperverletzungen auf. Für vier

Personen endete der Karnevalssonntag im Gewahrsam der Polizei. Bei acht Unfällen - außerhalb des Straßenverkehrs - waren Alkohol oder Drogen im Spiel.