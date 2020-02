Quälen für ein Kinderlachen

„Mich hat es komplett zerrissen“, sagt Kolhoff nach der Veranstaltung im Interview mit dem Mallorca-Magazin. Der 45-jährige Gronauer und sein Groß-Cousin Friedrich (42) waren Stunden gemeinsam mit rund 700 anderen auf die Strecke in der Region Alcúdia gegangen. Allerdings – wie immer, wenn der „Club der Blauen Helme“ antritt – unter erschwerten Bedingungen: In voller Feuerwehr-Montur, mit Helm und Atemschutzausrüstung auf dem Buckel. Und die beiden Sportler mussten lernen, dass Alcúdia nicht mit dem flachen Münsterland zu vergleichen ist. Eigentlich wollte das Duo Kolhoff/Friedrichs die Distanz in zehn Stunden hinter sich bringen. Am Ende wurden es elf Stunden – Ausrüstung und Strecke forderten ihren Tribut.

Ursprünglich geplant war, dass die beiden Münsterländer ihren besonderen Lauf gemeinsam mit Feuerwehrleuten der Insel Mallorca absolvieren. Aber daraus wurde nichts, vermutlich auch, weil die Feuerwehr-Strukturen auf den Balearen anders sind als in Deutschland. In Spanien kennt man fast nur Berufsfeuerwehrleute, so das Mallorca-Magazin. Und die Mails, die wegen des gemeinsamen Auftritts beim Megalauf von Kolhoff und Friedrichs an die Feuerwehr auf der Insel geschickt wurden, kamen in Alcúdia offenbar gar nicht an, wie Kolhoff und Friedrichs im Nachhinein erfuhren.

Wegen all dieser kleinen Startschwierigkeiten wird sich das Spendenaufkommen für „Sonrisa Médica“ nach dem Lauf sicher in Grenzen halten, aber immerhin sei es gelungen, mit dem Lauf auf die Arbeit der Klinikclowns aufmerksam zu machen. Und durch die Kontakte mit der Feuerwehr im Norden Mallorcas blickt Ingo Kolhoff jetzt optimistisch in die Zukunft: „Vielleicht können wir ja im kommenden Jahr etwas zusammen machen.“