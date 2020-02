Buch über Nachkriegsgeschichte(n)

Epe -

Stationen der Nachkriegszeit in Deutschland sind mit wenigen Stichworten charakterisiert: Kriegsende, Währungsreform, Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Konsolidierung, Gastarbeiter, gesellschaftlichen Umbrüche, neue Rollenbilder zum Beispiel. Doch wie sah die Zeit von 1945 bis 1975 in Epe aus? Vieles an Wissen, Erfahrungen und Erkenntnissen aus dieser Zeit droht in Vergessenheit zu geraten. Dem will der Heimatverein Epe begegnen: mit einem neuen Buch. „Eper Nachkriegsgeschichte(n) 1945 – 1975“.