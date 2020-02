Die Gronauer Feuerwehr ist am Montagabend gegen 22.25 Uhr zu einem Einsatz in die Herzogstraße gerufen worden. In der ersten Alarmierung hatte es geheißen, dass dort eine Wohnung brenne. Tatsächlich hatte es lediglich einen Kurzschluss in der Nachtspeicherofen gegeben, so die Polizei auf Anfrage der WN. Die mit etlichen Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehr brauchte nicht löschend einzugreifen.