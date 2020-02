Gronau -

Von Guido Kratzke

Die Küche liegt in seinen Genen: Pascal Brinckwirth ist im elterlichen Gastronomiebetrieb in Ochtrup groß geworden. Im Hotel Driland absolviert er derzeit seine Kochausbildung – ganz offensichtlich mit Erfolg: Im Rahmen eines münsterlandweiten Köchewettbewerbs belegte er den ersten Platz und nimmt Anfang März an den Landesmeisterschaften teil.