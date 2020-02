Das Gildehauser Otto-Pankok-Museum präsentiert seit 1996 jährlich drei bis vier Wechselausstellungen. Ermöglicht wird das durch die großzügige Mitwirkung von Leihgebern aus der Region, auch aus dem Trägerverein, aber z.B. auch aus dem Umfeld des Künstlerdorfs Worpswede. Bei der aktuellen Ausstellung „Totentanz und Lebenslust“, zu deren Eröffnungsveranstaltung Ulrich Oettel als Sprecher des Trägervereins wie gewohnt ein volles Haus begrüßte, verhält es sich anders. Der Verein hat zwei Mappen mit Druckgrafiken erworben. Zum einen handelt es sich um „Ein neuer Totentanz“ von Alfred Kubin (1877 – 1959). Die Mappe umfasst 24 Strichätzungen nach Federzeichnungen. Sie entstanden vor dem Zweiten Weltkrieg, wurden jedoch erst 1947veröffentlicht. Zum anderen geht es um den „Dans macabre“, 1941 von Frans Masereel (1889 – 1972) mit Tusche gezeichnet.

Wie Oettel hervorhob, hat „der plötzliche Einbruch des Todes in das Leben“ mit dem sich Kubin und Masereel in der Zeit der NS-Diktatur auseinandersetzen, nicht an Aktualität verloren.

Das Blatt mit dem nicht enden wollenden Zug von verlorenen Gestalten, die vom personifizierten Tod angeführt werden, könnte genauso als Illustration des Elends im syrischen Bürgerkrieg entstanden sein. „Es ist die Aufgabe des Künstlers, die Zukunft zu sehen“, so Oettel. Angesichts der Aktualität der ausgestellten Werke bat er die Gäste um eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges in Syrien.

Die überdimensionale Wiedergabe eines Holzschnitts von 1490 an der Stirnwand des Ausstellungsraumes, an dessen Seiten die Grafiken von Masereel und Kubin in schlichter Reihung angeordnet sind, erinnert daran, dass das Motiv seit dem Mittelalter immer wieder eine künstlerische Reaktion auf Umbrüche und Krisen wie Kriege und die Pest darstellen. Der „Totentanz“ erinnert aber auch seit jeher daran, dass Standesunterschiede und Macht vergänglich sind. Der Tod macht alle gleich. Die eindruckvollen Grafiken der beiden Altmeister laden den Betrachter zu virtuellen Entdeckungsreisen ein.

Man sollte genügend Zeit mitbringen. Zumal die Ausstellungsmacher sich nicht damit begnügt haben, nur ihre Neuerwerbungen zu präsentieren. Sie konfrontieren den Totentanz mit dem Motiv der Lebenslust. Der mexikanische „Dia de los Muertos“, der Tag der Toten, ist kein trauriges Totengedenken; vielmehr wird gemeinsam mit den Verstorbenen fröhlich gefeiert. In diesem der „Lebenslust“ gewidmeten Teil der Ausstellung, gilt es, Bilder des französischen Illustrators und Zeichners Loustal zu entdecken. Klare Striche und strahlende Farben zeigen den Menschen bei seiner Suche nach Freude und in seiner Melancholie. Lebenslust sprüht auch aus jedem Federstrich des Mädchenporträts von Pankok. Das pralle Leben springt dem Betrachter aus den Werken von Horst Jansen entgegen.

„Totentanz und Lebenslust“ – ein gewagtes Ausstellungskonzept mit überzeugendem Ergebnis, das der Kunstliebhaber nicht verpassen sollte.

Das Otto-Pankok-Museum im Alten Rathaus am Neuen Weg 17 in Gildehaus ist samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt 2,50 Euro. Die aktuelle Ausstellung wird bis zum 31. Mai präsentiert.