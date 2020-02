Bürgermeister Rainer Doetkotte sprach am Ende von einem „starken Statement aus dem Rathaus an Cityring und Kaufmannschaft“: Die Stadt will in den kommenden Jahren Aktivitäten zur Belebung der Innenstadt mit zusätzlich jeweils bis zu 65 000 Euro fördern. Das beschloss der Hauptausschuss am Mittwochabend einstimmig.