Authentisch und voller Energie

Gronau -

Authentisch und energiegeladen präsentieren die Musiker von Elna aus Ahaus und Umgebung ihre rockigen Songs. Die Band, bestehend aus Kris Lucas (Schlagzeug), Jens Budde (Gitarre), Tobias Hölscher (Bass), Jan Koppe (Gitarre) und Elena Nacke (Gesang), schmiedet ihre deutschsprachigen Lieder selbst. Nachdenklich, aber auch direkt erzählen sie von und aus dem Leben, über das, was Menschen bewegt, was sie auf die Füße stellt oder fliegen lässt. Das starke rhythmische Fundament bildet in der Verbindung mit dem dynamischen, gitarrenlastigen und treibenden Sound von Elna ein starkes Attribut. Am Samstag (7. März) um 20 Uhr wird das Debüt-Album veröffentlicht, das im Rock‘n‘Popmuseum (Turbine) präsentiert wird. Supportet wird Elna dabei von der Band „Lauringer“. Tickets unter post@elna.band (Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse: 15 Euro).