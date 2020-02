Arbeiten beginnen in Osterferien

Epe -

Der Rohbau der ehemaligen Sophie-Scholl-Schule wird – wie berichtet – abgerissen. Mit den Arbeiten wird in den Osterferien begonnen. Um die Einzelheiten des Abbruchkonzeptes zu erläutern und Fragen zu beantworten, lädt die Stadt Gronau zu einem Informationsabend am 11. März (Mittwoch) um 18 Uhr in die Euregio-Gesamtschule Epe ein.