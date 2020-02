Fahrt zur Priesterweihe geplant

Epe -

Diakon Christopher Cantzen aus Epe wird am 13. Juni im Dom St. Stephanus zu Leitmeritz (CZ) von Bischof Jan Baxant zum Priester geweiht. Aus diesem Anlass bieten die Pfarrei St. Agatha Epe, der KKV Gronau-Epe und der Förderkreis „Mariánské Radčice“ e.V. Gronau eine Fahrt zur Weihe in Leitmeritz und zur Primiz in Maria Ratschitz an. Die Reise soll vom 11. bis 15. Juni stattfinden. Als Quartier für diese Tage ist ein Hotel in Altenberg (Erzgebirge) gebucht. Geplant ist auch ein Besuch in Dresden. Die Kosten für die Fahrt betragen pro Person 395 Euro bei Halbpension im Doppelzimmer (EZ-Zuschlag 60 Euro, sehr begrenzte Anzahl). Flyer für die Fahrt mit Anmeldeformularen sind in den Pfarrbüros in Epe, Kirchplatz 3 und in Gronau, Mühlenmathe 19a, zu erhalten. Dort werden auch die Anmeldungen angenommen. Die Heimatprimiz wird voraussichtlich am 9. August (Sonntag) gefeiert.