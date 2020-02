Renovierungsaufwand ist derzeit noch nicht absehbar

Gronau -

Wie hoch genau der Brandschaden an der Bürgerhalle ist und wie lange die Beseitigung dauert, steht noch nicht fest. Sicher aber ist: „Die geplanten Veranstaltungen an diesem und am kommenden Wochenende können in der Halle nicht stattfinden.“ Das machte Kathrin Hohe, bei der Kulturbüro GmbH für die Vermietung zuständig, am Freitag im Gespräch mit den WN deutlich.