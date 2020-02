Die Umweltorganisation Ecodefense engagiert sich unter anderem gegen die Uran-Exporte von Gronau nach Russland sowie gegen den Kohle-Abbau in Sibirien, von wo aus die Kohlekraftwerke Datteln IV und Ibbenbüren beliefert werden, heißt es in einer Ankündigung.

Seit Frühjahr 2019 wird wieder abgereichertes Uran, das in der Gronauer Urananreicherungsanlage anfällt, mit Sonderzügen nach Amsterdam und von dort mit dem Schiff nach Russland transportiert. Im Herbst gab es wiederholt Protestaktionen in Gronau und Umgebung, aber auch in den Niederlanden sowie in Russland. Seit Dezember 2019 befinden sich erneut Bahnwaggons auf dem Gelände der Urananreicherungsanlage. Wann der Urantransport nach Russland starten wird, ist nicht bekannt.

Gegen Uranexporte nach Russland richtet sich eine Mahnwache, die am Sonntag (1. März) ab 13.30 Uhr vor der Urananreicherungsanlage stattfindet. Eine Demo in Münster beginnt am Montag (2. März) um 18 Uhr am Bahnhof.